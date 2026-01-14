«Трактор» потерпел разгромное поражение в уральском дерби

Челябинский «Трактор» в Екатеринбурге потрепел сокрушительное поражение от «Автомобилиста» – 1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , уже на 2-й минуте встречи хозяева открыли счет.

Даниэль Спронг по правому флангу вошел в зону, отдал шайбу в центр, где ее подхватил Александр Шаров и, выкатившись на ворота, и с близкого расстояния расстрелял голкипера челябинцев – 1:0.

Но гости продолжали активно атаковать. На 19-й минуте «Автомобилист» остался в меньшинстве, а на 20-й Михаил Джиошвили реализовал большинство – 1:1.

Но во второй двадцатиминутки ничего, кроме легкого недоумения, игра «Трактора» не вызывала. Уже на 21-й минуте екатеринбуржцы провели быструю атаку, и Стефан Да Коста вновь выводит «Автомобилист» вперед – 2:1.

На 29-й минуте вновь Даниэль Спронг влетел в зону «черно-белых», на сей раз по левому флангу, вновь отдал пас в центр, откуда уже Ярослав Бусыгин в касание пальнул по воротам Сергея Мыльникова – 3:1.

После этого челябинцы решили поменять вратаря. Но это их не спасло. На 39-й минуте и он оказался бессилен перед мастерской игрой Стефана Да Косты – дубль форварда «Автомобилиста» и 4:1 в пользу хозяев.

В третьем периоде «Трактор» предпринял лишь несколько попыток отыграться, но безуспешно. На 59-й минуте голкипер гостей покинул ворота. Но и вшестером «черно-белые» ничего сделать не смогли – 1:4, не слишком хорошее начало выездной серии.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

