«Металлург» разгромил «Сочи», одержав шестую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» в гостей расправился над ХК «Сочи» – «Трактор» в Екатеринбурге .

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , матч оказался для лидеров КХЛ легкой прогулкой.

На 4-й минуте Робин Пресс хладнокровно отправил шайбу из правого угла зоны хозяев в створ ворот сочинцев – 1:0.

Во втором периоде избиение ХК «Сочи» продолжилось. На 28-й минуте Дмитрий Силантьев забрасывает вторую шайбу. На 36-й минуте

Александр Петунин сделал счет 3:0 в пользу магнитогорцев.

Ничего не изменилось и в третьем периоду. На 48-й минуте Руслан Исхаков забросил четвертую шайбу. Не прошло и полутора минут, как Дерек Барак хладнокровно увеличил разрыв в счете до разгромного – 5:0.

А еще меньше, чем через две минуты, Сергей Толчинский огорчает хозяев еще раз – 6:0.

Но и это еще не все. «Сталевары» продолжали играть так, как будто соперников на корте вообще не было.

На 55-й минуте Никита Михайлис отправил в ворота ХК «Сочи» седьмую шайбу. 19 секунд спустя отличился Люк Джонсон – 8:0.

Казалось, на этом магнитогорцы успокоятся. Но не тут-то было. Только на 60-й минуте Владимир Ткачев ставит точку – 9:0, шестая подряд победа «Металлурга».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube