15 января ожидаются следующие события – Челябинск

15.01.2026, четверг

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

13:00 Челябинск – Встреча с ветераном СВО, участником региональной программы «Герои Южного Урала» Марселем Салаховым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Крещению Господню (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Елькина, 45а, БЦ ВИПР, 13 этаж, оф.1303)

14:00 Челябинск – Библиоигротека, чтение вслух «Читаем, играем», настольные игры для школьников (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 – 17:00 Челябинск – Встреча в клубе «Чишма» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Практикум «Передача файлов со смартфона» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:30 Челябинск – Настольная трансформационная игра «Крепость духа», требуется запись (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Тематическая встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Презентация «Листая книги Рыбакова» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 – 20:00 Челябинск – Народный праздник «Святки-Колядки» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

