Семилетняя девочка погибла в огне в Челябинской области

В южноуральском поселке во время пожара погиб ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на четверг, 15 января, в многодетной семье, живущей в квартире одного из домов по улице Свердлова рабочего поселка Кропачево Ашинского района.

По предварительной информации, из-за короткого замыкания проводки на кухне вспыхнул пожар. Мать смогла эвакуировать троих дочерей через окно. Четвертую найти в темноте в комнате, которую уже заволокло дымом, женщине не удалось. Тело 7-летней девочки пожарные обнаружили во время тушения возгорания.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователями регионального СКР проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются всех обстоятельств произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

