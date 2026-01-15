российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 января 2026, 09:36 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

В центре Челябинска легковушка врезалась в дверь алкомаркета

В центре Челябинска автомобиль, пролетев две дороги, заехал на крыльцо магазина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром сегодня, 15 января, на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Видео ДТП, зафиксированного камерой уличного наблюдения, опубликовали в социальных сетях.

Судя по записи, водитель легкового автомобиля, следовавшего по улице Доватора в сторону центра, по какой-то причине не справился с управлением.

Машину развернуло на перекрестке, она пролетела через всю проезжую часть по основной улице, пересекла дорогу-дублер и врезалась во входную группу магазина известной торговой сети.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,