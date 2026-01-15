В центре Челябинска легковушка врезалась в дверь алкомаркета

В центре Челябинска автомобиль, пролетев две дороги, заехал на крыльцо магазина.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла утром сегодня, 15 января, на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Видео ДТП, зафиксированного камерой уличного наблюдения, опубликовали в социальных сетях.
Судя по записи, водитель легкового автомобиля, следовавшего по улице Доватора в сторону центра, по какой-то причине не справился с управлением.
Машину развернуло на перекрестке, она пролетела через всю проезжую часть по основной улице, пересекла дорогу-дублер и врезалась во входную группу магазина известной торговой сети.
