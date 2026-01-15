На южноуральской трассе столкнулись две легковушки. Двое погибли, четверо пострадали

ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Варненском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла вчера, 14 января, в Варненском районе.

В 19:15 на 74 километре автодороги «Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды» ВАЗ-2110 под управлением 20-летнего водителя, совершая обгон, врезался в ВАЗ-2107, за рулем которого был 26-летний мужчина.

Больше всего пострадали ехавшая в «десятке» 17-летняя девушка и 24-летний пассажир «семерки». От полученных травм оба скончались в больнице. Также телесные повреждения получили водители машин и пассажиры ВАЗ-2107 33-х и 40 лет.

По факту ДТП проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

