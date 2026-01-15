Уральские металлурги сохраняют лидирующие позиции в ключевых сегментах производства

ММК подтвердил лидерство в ключевых сегментах производства металлопродукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятие заняло первое место среди производителей листового проката, а также оцинкованного и окрашенного металла в рейтинге российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2025 года, опубликованном отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт».

Кроме того, ММК вошел в пятерку лидеров по производству сортового проката.

В перечне лучших и еще два предприятия Группы ММК: ММК-МЕТИЗ удостоился второго места среди изготовителей метизной продукции, а Торговый дом ММК стал вторым среди ведущих дистрибьюторских сетей металлургических компаний.

Рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составляется на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний.

Первенство Магнитки сразу в двух ключевых категориях рейтинга говорит об успешной реализации стратегии Группы ММК, нацеленной на развитие производственных мощностей для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. На сегодня доля премиальной продукции в портфеле заказов холдинга превышает 40%. «Благодаря проведенной в последние два десятилетия масштабной модернизации производства ММК обладает широким спектром прокатных мощностей для выпуска высокотехнологичной металлопродукции мирового уровня, которые широко востребованы важнейшими отраслями российской экономики», – отмечают в пресс-службе предприятия.

Следует отметить, что возможности Группы ММК по производству металла с покрытием заметно расширились после вхождения в ее состав Лысьвенского металлургического завода (ММК-ЛМЗ) – единственного в стране производителя электролитически оцинкованного проката. Именно здесь выпускается линейка брендированного проката с декоративным покрытием SteelArt и прокат со «сморщенным» полимерным покрытием.

Напомним, в прошлом году компания вывела на рынок уникальный прокат с декоративным покрытием под торговой маркой SteelArt Design – оцинкованный прокат с декоративным рисунком, нанесенным методом цифровой печати, который не имеет аналогов в России. Еще одна продуктовая новинка ММК – металлопрокат с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния, который компания выводит на рынок под брендом MAGProtect.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube