В Челябинской области задержали 81-летнюю пенсионерку – курьера мошенников

В Трехгорном четыре пенсионерки стали жертвами мошеннической схемы с диспансеризацией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, забирала деньги у пожилых южноуральцев 81-летняя женщина.

Все началось со звонка на стационарный телефон пенсионерки. Звонившая представилась сотрудницей медучреждения и, предложив записаться на диспансеризацию, уговорила женщину продиктовать ей свои паспортные данные.

Вскоре 81-летней пенсионерке перезвонил «сотрудник правоохранительных органов». Он заявил, что сведения о себе та передала мошенникам. И потребовал перевести деньги для «проверки». А затем предложил помочь другим женщинам, оказавшимся в той же ситуации, которым было тяжело передвигаться самостоятельно.

Пенсионерке поручили посещать «пострадавших», называть кодовое слово и забирать у тех наличные для последующего «оформления», которые затем вместе с собственными сбережениями перевести на указанные счета.

Женщина успела наведаться к трем подругам по несчастью в возрасте от 72 до 91 года. Им так же сначала звонили «медики», предлагавшие диспансеризацию, а затем «силовики» под разными предлогами – от требования «задекларировать сбережения» до проверки на «спонсирование запрещенных организаций» – вымогали деньги. Под давлением и угрозами они передавали свои сбережения «курьеру» – первой обманутой пенсионерке. Общая сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества.

Полиция настоятельно рекомендует южноуральцам никогда не сообщать личные данные, не переводить и не передавать деньги по просьбе незнакомцев, а также предупредить пожилых родственников о подобных схемах.

Челябинск

