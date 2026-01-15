В Челябинске запускают автобус, призванный заменить трамвайное сообщение на северо-западе

Челябинцам рассказали, как будет работать компенсационный автобусный маршрут.

Напомним, с 22 часов 16 января до 5 утра 27 января в Челябинске будет закрыто движение трамваев по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина. В это время планируется выполнить работы по присоединению временных трамвайных путей к действующей сети в рамках строительства линии метротрамвая.

В течение полутора недель северо-запад областного центра будет полностью лишен трамвайного сообщения. Компенсировать это и должен запускаемый автобусный маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобус КМ4 «Чичерина – Теплотехнический институт» будет следовать по проспекту Победы, Косарева, Братьев Кашириных, Кирова. На маршрут выйдут 10 машин большого класса с интервалом 10-15 минут.

Для обеспечения работы маршрута на проспекте Победы будут организованы временные автобусные остановки вблизи трамвайных платформ: Универсам, Поликлиника, Молдавская, Солнечная, Ворошилова, Молодогвардейцев, Областная больница №3, Пионерская, Красного Урала (только в сторону Чичерина), Обувная фабрика, Тепличная, Колледж «Сфера» (только в сторону Теплотехнического института). Также вводится временная остановка на Косарева в районе пересечения с Дальневосточной.

Первый рейс КМ4 от Чичерина будет отправляться в 5:30, от Теплотехнического института – в 6:20 в будни и в 6:25 в выходные дни.

Последний рейс от Чичерина запланирован – в 21:00 в будни и 21:15 в выходные, от Теплотехнического института – в 21:45 в будни и в 21:40 в выходные. Подробное расписание размещено на gortrans74.ru.

Отслеживать движение автобусов в режиме реального времени можно также в сервисах «2ГИС», «Яндекс.Карты». Оперативную информацию о работе маршрута можно получить по телефонам: 217-62-34, 778-62-80.

Кроме того, в качестве альтернативы можно воспользоваться и другими маршрутами.

В Металлургический район – автобусами 10к, 24, 31, 71, троллейбусом 14.

В Тракторозаводский район – автобусами 8, 9, 34, 45, 91.

В центр – автобусами 10к, 17а, 18, 22, 51, 58, 64, 80, троллейбусами 12, 14, 17.

Трамваи на время перекрытия вместо Чичерина будут направлены:

№14: Областная больница – Кирова – ЧМК – ЦХП;

№15: Областная больница – Кирова – Горького – ЧТЗ;

№16: Депо № 2 – Кирова – Автовокзал;

№22: Депо № 2 – Кирова – Чистопольская.

