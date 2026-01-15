Челябинец с пистолетом отнял у продавцов 80 плиток шоколада

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в магазине одной из торговых сетей на улице Марченко в Тракторозаводском районе Челябинска.
По словам работников магазина, одна из сотрудниц заметила, что мужчина хочет выйти из торгового зала с неоплаченным товаром. Когда челябинка попыталась задержать его на выходе, он выхватил сигнальный пистолет и, угрожая им женщине, скрылся. С собой налетчик прихватил 80 плиток шоколада на сумму более 11 тысяч рублей.
Выяснив у сотрудников магазина приметы дерзкого посетителя, полицейские задержали горожанина. Им оказался 49-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.
Сигнальный пистолет у задержанного изъяли.
По факту нападения в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам разбоя.
Челябинск, Виктор Елисеев
