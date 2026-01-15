Экс-воспитатель челябинского детского сада, избивавшая детей, отделалась условным наказанием

В Челябинске огласили приговор по делу об истязаниях воспитанников детского сада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводском районном суде Челябинска закончили рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего воспитателя одного из детских садов города.

Напомним, в апреле прошлого года эта дикая история всколыхнула весь регион. Об избиениях детей рассказали родители ребят, посещающих ясли детского сада №251. По словам горожан, за пару месяцев до этого они стали замечать на теле малышей синяки. А затем чада стали отказываться идти в детский сад: каждое утро дети капризничали и собирались крайне неохотно.

Когда в общении между собой родители выяснили, что аналогичные проблемы возникли у многих воспитанников группы, в помещении решили поставить видеокамеру. Увидев запись происходящего, челябинцы пришли в шок.

Оказалось, что малышей, которым было на тот момент всего два года, били, таскали за руки, закрывали в спальной комнате и запугивали.

После того как родители посмотрели запись (за час они смогли увидеть семь случаев насилия) вместе с заведующей учреждения, руководитель детского сада попросила их не распространяться об увиденном. Воспитателя через какое-то время уволили. А в СКР возбудили уголовное дело. В августе его передали в суд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал челябинку виновной в ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации.

Судья подтвердил, что челябинка «с января по апрель 2025 года под видом мер воспитательного характера наносила побои (удары по лицу, по голове) и совершала иные насильственные действия в отношении 7 несовершеннолетних воспитанников, причиняя физические и психические страдания». Все это происходило зачастую на глазах у других детей, «которые были напуганы таким поведением».

В результате суд приговорил бывшую воспитательницу к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Однако постановил считать наказание условным с испытательным сроком 1 год.

«После получения приговора прокуратура даст оценку его законности», – прокомментировали в надзорном ведомстве.

Челябинск

