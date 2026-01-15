Поликлиника Челябинского онкоцентра начала работать в две смены

В поликлинике Челябинского онкоцентра ввели практику расширенных приемов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, сегодня, 15 января, врачи поликлинического отделения №1 областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) принимали пациентов не только с 8 часов утра, но и во вторую смену.

Аналогичные приемы состоятся также 19 и 28 января. В феврале расширенный прием будет проходить дважды в неделю.

График работы специалистов сформирован таким образом, чтобы пациенты, записанные на вторую половину дня, могли проконсультироваться у онкологов, специализирующихся на различных локализациях. Так, сегодня в обе смены работали абдоминальные онкологи, урологи, маммологи, гинекологи, отоларингологи, торакальные онкологи и врачи, специализирующиеся на новообразованиях кожи, костей и мягких тканей.

«Онкологические заболевания, выявленные на ранних стадиях, излечимы в 90% случаев. Именно поэтому особое внимание уделяется фактору времени, – рассказала заведующая поликлиническим отделением №1 онкоценра Евгения Павленко. – Чтобы минимизировать время ожидания и в максимально сжатые сроки начинать оказывать медицинскую помощь пациентам, по согласованию с министерством здравоохранения Челябинской области было принято решение о регулярных приемах граждан в две смены. По итогам 2025 года, почти 60% случаев онкозаболеваний на Южном Урале были выявлены на ранних стадиях. Это хороший показатель, но перед нами по-прежнему стоит задача совершенствовать помощь онкопациентам».

В минздраве напоминают, что запись пациентов на прием ведут по месту их прикрепления онкологи Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Челябинск

