16 января ожидаются следующие события – Челябинск

16.01.2026, пятница

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

14:00 Челябинск – Час ребусов и головоломок «Умники и умницы» для школьников (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «На битловской волне» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Презентация краеведческого ежегодника «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2026» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Презентация сборника документов «Исетская провинция в документах Российского государственного архива древних актов: Южный Урал и Зауралье в XVIII веке» и картографического материала «Южный Урал и Зауралье в картах и планах. XVIII век» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, д. 183)

16:00 Челябинск – Комплексное занятие «Маленькие гении» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:30 Челябинск – Киносеминар «Человек в контексте современности»: просмотр одного из трех кинофильмов на материале отечественной современности: «Слушая тишину» (режиссер Александр Касаткин), «Коктебель» (режиссеры Борис Хлебников и Алексей Попогребский), «Парад планет» (режиссер Вадим Абдрашитов) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

