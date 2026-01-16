Деревня под Челябинском в аномальные морозы осталась без электричества и тепла

В 30-градусные морозы жители Сосновского округа оказались без тепла и электричества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария на электросетях в Сосновском округе произошла днем четверга, 15 января. В результате без электроснабжения остались расположенная на территории муниципалитета деревня Малиновка и частично – входящий в состав Челябинска поселок Западный.

По информации пресс-службы компании «Россети Урал», причиной аварии стало повреждение кабельно-воздушной линии электропередачи из-за сверхнормативной нагрузки на сети, возникшей в условиях низких температур.

Наиболее критической оказалась ситуация в деревне: населенный пункт до сих пор не газифицирован, и системы отопления в домах работают за счет электричества. В результате температура в помещениях начала падать. По словам жителей Малиновки, к вечеру в некоторых домах температура приблизилась к нолю градусов.

Жители, у которых была возможность, на ночь уехали к родственникам и друзьям в Челябинск. Для остальных в местной школе оборудовали пункт обогрева. Кроме того, в Кременкульской школе развернули пункт временного размещения.

На место выехали представители окружных властей и прокурор района.

Как сообщил глава Сосновского округа Евгений Ваганов, к утру энергетики закончили ремонт кабельной линии и протянули воздушную линию. Утром началось подключение потребителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

