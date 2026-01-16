Южноуральских водителей начали штрафовать за мобильные телефоны в руках

Дорожные камеры в Челябинске начали ловить водителей, использующих мобильные телефоны в дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с января текущего года дорожные камеры и мобильные комплексы фотовидеофиксации начали устанавливать факты использования челябинскими водителями телефонов во время вождения.

Напомним, ужесточение контроля за использованием мобильных устройств при управлении автомобилем в Госавтоинспекции региона анонсировали в декабре прошлого года.

В ведомстве напомнили, что правила дорожного движения запрещают использование телефонов и других средств связи без hands-free гарнитуры. Причем речь не только о разговорах, но и о любых действиях с телефоном в руках, включая фотосъемку и простое манипулирование устройством.

За нарушение предусмотрен штраф в 1500 рублей. Система уже начала работать в Челябинске. Каждый снимок, зафиксировавший нарушение, проверяется сотрудником ЦАФАП ГАИ. В случае несогласия со штрафом водители могут оспорить постановление в течение 10 дней после его получения, направив жалобу в ГАИ заказным письмом, через сайт ГАИ или портал «Госуслуги».

В скором времени этот подход задействуют на всей территории Челябинской области.

Многие южноуральцы к ужесточению контроля за поведением водителей отнеслись с сочувствием. По словам жителей региона, зачастую любители мобильников за рулем создают аварийные ситуации на дороге или просто мешают другим автомобилистам.

Но есть среди челябинцев и скептики. «Идея хорошая, но исполнение будет, как всегда, не очень, – говорят горожане в социальных сетях. – Остановишься по неосторожности перед камерой, телефон в руку возьмешь, тут тебе и штраф придет. Потом доказывай, что ты не верблюд».

К тому же полностью проблему безопасности движения это точно не решит, уверены южноуральцы. «У нас некоторые водители автобусов сериалы умудряются смотреть и по видеосвязи общаться с родственниками из дружественных стран», – сетуют челябинцы.

Челябинск

