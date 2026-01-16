В Магнитогорске демонтировали ледовый городок. Остались только светодиодные фигуры

Власти Магнитогорска объяснили возмутивший горожан демонтаж главного ледового городка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , снос ледяных горок в новогоднем городке, расположенном на площади Народных гуляний начался в четверг, 15 января, и проходил весь день.

В итоге все четыре горки демонтировали. Это возмутило горожан. Раньше ледовые городки стояли до середины февраля, делились воспоминаниями магнитогорцы, и снос главного из них на месяц раньше вызвал у многих недоумение.

Жители Магнитки даже связали происходящее с недавним инцидентом в Экологическом парке, где 5-летняя девочка сломала ключицу после столкновения на тюбинговом склоне с мужчиной.

Однако в мэрии заявили, что причины завершения новогоднего праздника иные. «Ледяные горки в новогоднем городке на площади Народных гуляний демонтированы в связи с завершением периода новогодних праздников и школьных каникул, – цитируют представителей городских властей «Верстов.Инфо». – Большинство детей посещают ледяные горки именно в период каникул, когда есть свободное время для активного отдыха».

При этом в городской администрации отметили, что светодиодные фигуры работают в прежнем режиме.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube