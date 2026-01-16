30-градусные морозы отступают с Южного Урала, уступая место снегопадам

В Челябинской области станет чуть теплее.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в субботу, 17 января, гребень Сибирского антициклона сохранит свое влияние на Южном Урале, но эпицентр холода прогнозируется уже на юге региона.

Далее на смену холоду придет более теплая и влажная воздушная масса – в воскресенье в большинстве районов морозы отступят, в регион придут снегопады, которые охватят всю территорию области в понедельник. При этом температуры воздуха будут мягче, в приделах климатической нормы января.

В ночь на 17 января температура воздуха в северной половине области будет -23, -28 градусов, в горах до -20, в южной половине ожидается 31-36 градусов мороза. Днем на севере региона 10-15 градусов ниже ноля, на крайнем западе до -7, в южной половине -16, -21 градус.

В воскресенье ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного. Температура воздуха -14, -19 градусов, на юге – до 29 градусов ниже ноля. Днем потеплеет до -7, -12 градусов.

В понедельник, 19 ноября, синоптики обещают небольшой, местами умеренный снег, днем на севере до сильного. Температура воздуха ночью -13, -18 градусов, днем 9-14 ниже ноля.

В Челябинске предстоящая ночь будет еще морозной: ожидается -25, -27 градусов. Днем столбик термометра поднимется к значениям -11, -13 градусов.

В воскресенье днем в столице региона будет небольшой снег. Температура воздуха ночью -14, -16 градусов, днем -10, -12.

В понедельник, 19 ноября, также ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью 14-16 градусов ниже ноля, днем -10, -12.

Челябинск

