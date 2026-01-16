РЖД «тренирует» собак-роботов в Челябинске

Биоморфных роботов готовят к работе на железнодорожных станциях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в РЖД приступили к новому этапу испытаний робопсов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в компании.

Напомним, в декабре 2024 года обкатку робопсов – биоморфных роботов, оснащенных сенсорами и интеллектуальным модулем, разработанным Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), проводили на станциях РЖД в Московском регионе.

Теперь «собак» пробуют на юге России и Урале. «На сегодня в арсенале РЖД три биоморфных робота. Их задействуют на двух станциях с разными климатическими особенностями, но одинаково высокой загрузкой: в Ростовской области и Челябинске», – цитируют в агентстве свой источник в РЖД.

В качестве сфер применения робопсов рассматривают диагностику подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, контроль охраны труда, транспортную безопасность и ряд других.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube