На оживленном перекрестке северо-запада Челябинска отключат светофор

В Челябинске отключат светофор на Комсомольском проспекте.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с техническими работами.
Завтра, 17 января, с 11:00 будет отключен светофор на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского.
Работа объекта возобновится после окончания работ.
Челябинцев призывают быть внимательными при пересечении данного дорожного узла.
Челябинск, Виктор Елисеев
