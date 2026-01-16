На оживленном перекрестке северо-запада Челябинска отключат светофор

В Челябинске отключат светофор на Комсомольском проспекте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с техническими работами.

Завтра, 17 января, с 11:00 будет отключен светофор на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского.

Работа объекта возобновится после окончания работ.

Челябинцев призывают быть внимательными при пересечении данного дорожного узла.

Челябинск, Виктор Елисеев

