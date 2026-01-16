«Это было раньше!» В ГАИ прокомментировали включение челябинского перекрестка в число наиболее опасных

В челябинской Госавтоинспекции заявили, что пересечение проспекта Победы и улицы Чичерина перестало быть местом концентрации ДТП.

Как сообщал ранее «Новый День» , рейтинг самых аварийных перекрестков России представили эксперты Центра компетенций городской среды компании «‎СпецДорПроект». Третье место в перечне отдали развилке проспекта Победы и улицы Чичерина на северо-западе Челябинска, где за 11 лет произошло 66 аварий (8,6 аварии в год за последние 5 лет).

Однако в городской Госавтоинспекции настаивают: хотя еще несколько лет назад дорожный узел, действительно, был проблемным, последние три года ситуация выправляется.

В ГАИ напомнили, что аварийно-опасным считается участок дороги, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида с пострадавшими или пять и более аварий разных типов. И до 2022 года скрещение проспекта Победы и улицы Чичерина, действительно, считалось местом концентрации ДТП. Именно для решения этой проблемы здесь изменили схему светофорного регулирования, введя бесконфликтный поворот налево с проспекта Победы, а также пересмотрели режимы работы светофора.

В результате па протяжении последних 3 лет дорожный узел не входит в перечень мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Например, в 2025 году здесь произошло лишь три аварии разного типа.

Впрочем, водители продолжают нарушать правила дорожного движения на этой развилке. Так, по информации пресс-службы Госавтоинспекции Челябинска, в прошлом году центр автоматизированной фото/видео фиксации выявил здесь 5775 таких нарушений (выезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение скоростного режима, пересечение стоп-линии, непредоставление преимущества в движении пешеходу).

