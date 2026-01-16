В городе – спутнике Челябинска сменили прокурора

В Копейске назначили нового городского прокурора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурором Копейска назначен Александр Чеблаков. Нового руководителя представил сотрудникам руководитель надзорного ведомства региона Игорь Донгаузер.

Александр Чеблаков служит в органах прокуратуры более 16 лет, работал помощником, старшим помощником прокурора Советского района Челябинска, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. С апреля 2020 года работал в должности заместителя прокурора Центрального района Челябинска.

В ходе представления нового руководителя глава регионального ведомства особо пристальное внимание поручил обратить на ситуацию в жилищно-коммунальной сфере Копейска. «На территории городского округа наблюдается большая изношенность коммунальной инфраструктуры, имеется свыше 200 аварийных домов, подлежащих расселению и сносу, более половины из которых при этом находятся без управления», – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также большую озабоченность надзорного ведомства вызывает проблема подтопления территорий.

Челябинск

