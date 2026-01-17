17 – 19 января ожидаются следующие события – Челябинск

17.01.2026, суббота

10:30 Челябинск – Гостиная психолога «Психологические расстановки» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30, 16:00 Челябинск – Обучение «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30, 13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в библиотечном образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Встреча «Новинки в мире семян овощных и цветочных культур» в клубе «Золотая сотка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Встреча «Сказки на кушетке» в Пушкинском обществе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:30 Челябинск – Литературный клуб «Тем более» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Ораторское искусство» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

18.01.2026, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в библиотечном образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Волшебная нить» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

11:00 Челябинск – Мастер-класс поделка «Забавный снеговик» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

11:30 Челябинск – Январский мастер-класс в «Роднике» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Лекторий-диалог «Откровенный разговор» для родителей (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Видеокруиз «На экране книга «Ходячий замок» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

12:00 Челябинск – Вечер-элегия «Святое Рождество» в клубе «Очарование» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 – 16:00 Челябинск – Творческая мастерская от библиотеки №14 им. Н.В. Гоголя в Ледовом городке (пл. Революции)

14:00 Челябинск – Час науки «От мечты к открытиям» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – День творчества и вдохновения «Творим прекрасное. Узоры России» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

15:00 Челябинск – Авторский концерт С. Пана «Мои берега» в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Час досуга «День рождения Снеговика» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

16:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs «Авангард» (Омск) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

19.01.2026, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

14:00 Челябинск – День громкого чтения: читаем «Манюня» Н. Абгарян (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Рождественские истории «Под Вифлеемской звездой» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Видеокруиз «На экране книга»: «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

15:00 Челябинск – Учебный курс «Английский для путешествий» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Снежные пальчики» Библиотека №9 (ул. Петра Сумина, 26, 220-33-83)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

