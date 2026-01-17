Число выявленных на Южном Урале тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений выросло почти в 3 раза

Практически в три раза, на 180%, увеличилось в минувшем году количество выявленных на Южном Урале тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День», в ГУ МВД по Челябинской области, число возбужденных уголовных дел в отношении тех, кто превысивших свои полномочия, выросло в 1,5 раза, установленных должностных лиц, совершивших хищение бюджетных средств, выделенных на социально-экономическое развитие региона – на 52%.

В суд передано на 13,7% больше уголовных дел по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям.

Челябинск

