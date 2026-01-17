Россияне в праздники стали чаще баловать себя белой икрой и оливье

Оливье останется самым популярным в России новогодним салатом: во время минувших каникул его продавали на 12% активнее селедки под шубой и на 50% – крабового салата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером по росту спроса стала белая икра: по сравнению с праздниками 2024-2025 ее купили в 2 раза больше. Почти в полтора раза вырос интерес к фисташкам, более чем на 40% – к маринованным корнишонам и красной икре. Чаше, чем год назад, россияне покупали к новогоднему столу колбасные нарезки, соленую красную рыбу, безалкогольное вино.

Одним из самых продаваемых десертов стало мороженое, пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на исследование «Самоката». В топ самых востребованных товаров также вошли молоко, газировка и мандарины.

