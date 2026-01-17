«Металлург» продолжает победное шествие: седьмая победа подряд

Магнитогорский «Металлург» во Владивостоке разобрался с «Адмиралом» – 8:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , легко и непринужденно магнитогорский клуб продолжает громить аутсайдеров. Не оставив ни единого шанса в прошлом матче сочинским хоккеистам, «сталевары» пересекли практически всю страну, чтобы во «Владивостоке» забросить восемь шайб в ворота «Адмирала».

Уже на 3-й минуте встречи магнитогорцы перехватили шайбу в средней зоне, Никита Михайлис прошел по правому флангу, отдал пас на пятак, а Руслан Исхаков в касание отправил шайбу в ворота – 1:0, уральцы выходят вперед.

На 4-й минуте хозяева остались вчетвером, и на 5-й Сергей Толчинский делает счет 2:0.

Впрочем, «моряки» все-таки попытались оказать сопротивление лидеру КХЛ. На 7-й минуте Степан Старков ударом с неудобной руки сокращает отставание дальневосточников – 1:2.

Но уже на 9-й минуте Дерек Барак реализует очередное большинство «сталеваров» – 3:1.

Голы и дальше продолжали сыпаться. На 12-й минуте Павел Шэн, ассистировавший при первом голе хозяев Степану Старкову, вновь сократил отставание – 2:3. На 16-й минуте – Никита Коротков восстановил преимущество «Металлурга» – 4:2.

Начало второго периода ознаменовалось второй шайбой, заброшенной Дереком Бараком – 5:2, 21-я минута матча.

К середине игрового отрезка хозяева смогли собраться. И на 29-й минуте Вячеслав Основин забросил в ворота «Магнитки» третью шайбу. А на 31-й минуте Никита Сошников и вовсе сократил отставание «моряков» до минимума – 4:5.

Но это была последняя шайба, пропущенная магнитогорцами.

Впрочем, интрига сохранялась больше 20 минут. Лишь на 56-й минуте Сергей Толчинский оформил свой дубль – 6:4.

Время исправить ситуацию у «моряков» еще были. Но на 57-й минуте они вновь остались вчетвером. И на исходе большинства Люк Джонсон все-таки реализовал его – 7:4.

Не прошло и минуты, как Валерий Орехов поставил точку – 8:4.

Это седьмая подряд победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

