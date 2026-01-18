Крещенские купели в Челябинской области будут работать около суток

В Челябинской области готовятся отмечать Крещение. Сегодня – в крещенский сочельник до 16:00 понедельника в 35 муниципалитетах региона будут работать 53 купели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске организовано пять официальных мест для погружения: на Первом озере – у пляжа «Восточный берег», на Шершневском водохранилище – в поселке Сосновка на улице Красных казаков и у пляжа «Каспийский берег», на озере Смолино – рядом со «Смолино-Парком», а также на пляже «Солнечный берег». Они начнут работать в 17:00.

Спасатели напоминают: купаться можно только на оборудованных иорданях, где созданы все необходимые условия и дежурят сотрудники оперативных служб. При этом священнослужители утоняют, что погружение в купель не является обязательным обрядом. А медики предупреждают, что такого рода эксперименты могут быть опасны для здоровья.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube