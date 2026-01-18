«Трактор» потрепел второе подряд поражение

Челябинский «Трактор» на домашней арене проиграл «Авангарду» из Омска – 2:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , уже в первом периоде омичи вели себя на льду по-хозяйски.

Они и открыли счет в матче. На 11-й минуте это сделал Дамир Шарипзянов с подачи Джозефа Чеккони.

На 17-й минуте Александр Кадейкин влетел в зону атаки, в борьбе с защитником бросил рядом с ближней стойкой, тут же подобрал отскочившую от борта шайбу и ударил с отрицательного угла – шайба попала в спину голкиперу «Авангарда» и срикошетила в ворота – 1:1.

Равный счет держался до середины второй двадцатиминутки. На 29-й минуте Максим Лажуа реализовал большинство гостей – 2:1 в пользу омского клуба. А в конце периода еще две шайбы одна за другой влетели в ворота «черно-белых»: на 38-й минуте Майкл Маклауд реализовал еще одно большинство «Авангарда», а на 39-й Дамир Шарипзянов оформил дубль – 4:1 в пользу гостей.

В третьем периоде «Трактор» усилил давление на оборону омичей. Но челябинцы продолжали нарушать правила. В итоге на 50-й минуте Дамир Шарипзянов сделал уже хет-трик – 5:1, и это третья шайба, пропускаемая «черно-белыми» в меньшинстве.

Но и это не успокоило хозяев. Тут же они вновь остаются вчетвером. Чтобы хоть как-то уравнять шансы, Сергей Мыльников покидает ворота. В результате на 52-й минуте челябинцы играли уже вшестером, Григорий Дронов отдал направо Михаилу Григоренко, тот прострел на пятак, и Андрею Светлакову оставалось подставить клюшку – 2:5.

Нка 59-й минуте голкипер челябинцев вновь убегает с площадки – «черно-белые» играют вшестером. Но не дают им омичи развернуться.

Итог – 2:5, второе поражение «Трактора» подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

