На Южный Урал вернуться сильные морозы

Сильные морозы вернуться в Челябинскую область в середине наступающей недели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ближайшие два дня будут относительно теплыми: например, в Челябинске столбики термометров не опустятся ниже минус 20 градусов. Но уже в среду температура может похолодать до минус 25, а в четверг – до минус 30.

А вот конец января и февраль обещают быть более комфортными: согласно долгосрочным прогнозам, дневные температуры будут колебаться в переделах минус 4 – минус 10, а ночью – не ниже минус 19.

Челябинск, Софья Артемьева

