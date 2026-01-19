В Челябинской области мужчина погиб после взрыва газового баллона

На Южном Урале возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 18 января, в селе Кадымцево Троицкого района.

По предварительной информации, в жилом доме на двух хозяев взорвался баллон с газом. В результате ЧП пострадал 53-летний мужчина. Он умер в больнице.

В следственном отделе СКР по городу Троицк возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль и.о. руководителя следственного управления по Челябинской области.

Челябинск

