В Челябинской области мужчина погиб после взрыва газового баллона

На Южном Урале возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в жилом доме.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла вчера, 18 января, в селе Кадымцево Троицкого района.
По предварительной информации, в жилом доме на двух хозяев взорвался баллон с газом. В результате ЧП пострадал 53-летний мужчина. Он умер в больнице.
В следственном отделе СКР по городу Троицк возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль и.о. руководителя следственного управления по Челябинской области.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»