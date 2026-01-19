В Челябинске предъявили обвинение серийному убийце женщин

Расследование уголовного дела о серии убийств в Металлургическом районе Челябинска подходит к концу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , челябинца, жестоко расправлявшегося над женщинами, задержали в ходе расследования убийства 18-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службах следственного управления СКР по Челябинской области и регионального полицейского главка.

Одно из преступлений, всколыхнувших Металлургический район областного центра, произошло в марте 2007 года. Тело 35-летней женщины нашли за домом №102 по улице Мира. На жертве было множество колото-резаных ран. Кроме того, у нее похитили сумку и сотовый телефон.

По горячим следам установить обстоятельства преступления не удалось. Хотя через месяц после убийства силовики нашли владельца сим-карты, помещенной в похищенный телефон. Но тот предоставил алиби и заявил, что телефон нашел. Еще одной ниточкой был субъективный портрет возможного убийцы: женщина-кондуктор отчетливо запомнила мужчину, заходившего в общественный транспорт с окровавленными руками ранним утром в день преступления.

Мужчину еще раз допросили в ходе повторной отработки лиц. Тогда он и рассказал, что утром 11 марта 2007 года, будучи пьян, напал на незнакомую ему женщину. Он бил ее ножом и тупым предметом, пока та не перестала подавать признаков жизни. Тогда он забрал ее сумку с ценными вещами, в том числе мобильным телефоном, и скрылся.

В дальнейшем следователи выяснили, что ряд преступлений в 2004-2007 годах были совершены аналогичным способом. На женщин в возрасте от 39 до 65 лет нападали в темное время суток, когда они шли на работу или с работы. Их тела со следами множественных ударов ножом, также обнаружили в Металлургическом районе. Двух из них ограбили.

В настоящее время челябинцу предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, квалифицируемых как разбой, а также убийстве двух и более лиц, сопряженном с разбоем.

Расследование находится на завершающей стадии.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube