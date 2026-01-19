В Коркино столкнулись рейсовый автобус и две фуры. Пострадали 14 человек

Под Челябинском затруднено движение после серьезного ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 19 января, около 10:00 на 3 километре автодороги Первомайский – Челябинск – Троицк в Коркинском округе.

Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Первомайский – Коркино столкнулся со встречным грузовым автомобилем Howo под управлением 52-летнего мужчины. После этого ПАЗ наехал на стоящий на обочине бензовоз КамАЗ, а автомашина Howo съехала в кювет. По предварительной информации, 58-летний водитель автобуса при объезде препятствия не убедился в безопасности маневра.

В результате ДТП водитель и 13 пассажиров автобуса, в том числе трое детей, увезли в больницу. Всего в салоне общественного транспорта находился 21 человек.

Движение в райне столкновения существенно затруднено.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели МЧС и следственно-оперативная группа.

Челябинск

