В Коркино столкнулись рейсовый автобус и две фуры. Пострадали 14 человек

Под Челябинском затруднено движение после серьезного ДТП.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 19 января, около 10:00 на 3 километре автодороги Первомайский – Челябинск – Троицк в Коркинском округе.
Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Первомайский – Коркино столкнулся со встречным грузовым автомобилем Howo под управлением 52-летнего мужчины. После этого ПАЗ наехал на стоящий на обочине бензовоз КамАЗ, а автомашина Howo съехала в кювет. По предварительной информации, 58-летний водитель автобуса при объезде препятствия не убедился в безопасности маневра.
В результате ДТП водитель и 13 пассажиров автобуса, в том числе трое детей, увезли в больницу. Всего в салоне общественного транспорта находился 21 человек.
Движение в райне столкновения существенно затруднено.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели МЧС и следственно-оперативная группа.
Челябинск, Виктор Елисеев
