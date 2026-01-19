В Челябинске вынесли приговор по делу об украденных при ремонте оперного театра миллионах

В Челябинске огласили приговор директору научно-производственного центра по охране культурного наследия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал директора ОГБУК «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области» виновным в превышении должностных полномочий.

Дело касается нашумевшей истории с ремонтом здания Челябинского государственного театра оперы и балета имени Глинки, проводившимся в 2019-2020 годах в рамках подготовки к проведению в столице саммитов ШОС и БРИКС.

Тогда строители использовали при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец объекта культурного наследия более дешевый гранит, не предусмотренный условиями контракта. Кроме того, были допущены дефекты при выполнении работ.

Несмотря на это, руководитель центра лично подписал акты выполненных работ с недостоверными сведениями относительно применяемых материалов и качества работ.

Ущерб от некачественного ремонта превысил 31 миллион рублей.

Суд приговорил южноуральца к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и лишил права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 2 года.

«После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск

