Шесть аварий, семь пострадавших с начала года. В Челябинске проверят одного из перевозчиков

ГАИ проведет проверку автотранспортного предприятия, обслуживающего маршрут №22 в Челябинске.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, водители перевозчика, работающего на маршруте №22 в Челябинске, с начала текущего года стали виновниками 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек.
В 2025 году всего с участием автобусов предприятия зарегистрировали 37 ДТП.
Ответственные сотрудники и руководители компании в прошлом году 49 раз привлекались к административной ответственности.
Однако профилактическая работа результатов не принесла. Очередная авария произошла вчера, 18 января, в Ленинском районе Челябинска.
Около 18:00 у дома №13 по улице Кронштадской 56-летний водитель автобуса «Волгабус», следовавшего по маршруту № 22, сбил 29-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Челябинца доставили в больницу. В отношении водителя составили четыре административных протокола.
Для установления причин и условий, способствующих регулярным нарушениям водителями организации правил дорожного движения ГАИ будет инициировано проведение проверки перевозчика.
Челябинск
