Сотрудничество уральских металлургов и фонда поддержки экологических инициатив выходит на новый уровень

ММК и фонд «Компас» расширяют сотрудничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», о расширении сотрудничества компания договорилась в ходе рабочего визита на ММК министра экологии Челябинской области Игоря Гилева и делегации фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» во главе с директором Татьяной Ковалевой.

Металлурги сотрудничают в организацией не первый год. В течение трех лет ММК поддерживает Детский экологический форум, основными целями которого являются формирование системы кадров в отрасли, развитие профессиональных компетенций и вовлечение детей в экологическую повестку со школьной скамьи.

«Экологическая ответственность ММК – это системная работа: модернизация производства, снижение выбросов загрязняющих веществ и участие в федеральном проекте «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Сотрудничество с фондом «Компас» усиливает эту работу и позволяет расширять общественный и образовательный эффект», – рассказал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Теперь партнерство фонда и компании переходит на новый уровень взаимодействия: от поддержки общественных, просветительских и научных инициатив до совместной работы по популяризации экологически ответственного производства.

«Для нас компания ММК – надежный партнер и мы рады расширению нашего сотрудничества. Важно, что крупный бизнес не просто разделяет экологические ценности, а становится активным участником их продвижения. Совместно с ММК мы будем создавать проекты, которые формируют экологическое мышление у детей и взрослых и дают долгосрочный эффект для общества», – отметила директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева.

Прибывшие на ММК гости побывали на природоохранных объектах комбината. Один из них – комплекс коксовой батареи №12, запущенный в 2024 году. Он оснащен самыми современными природоохранными сооружениями, в числе которых 31 система аспирации, а также замкнутая оборотная система водоснабжения и биохимическая установка. Кроме того, установки сухого тушения кокса позволяют утилизировать тепло, получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии. С вводом в эксплуатацию коксовой батареи №12 были выведены из работы шесть устаревших коксовых батарей.

Челябинск

