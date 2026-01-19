Во время коммунальной аварии челябинцу обварило ноги. Возбуждено уголовное дело

После аварии на теплосетях в многоквартирном доме в Челябинске возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в минувшую субботу, 17 января, в доме по улице Героев Танкограда в Тракторозаводском районе областного центра.

В одном из подъездов лопнула труба отопления. Кипяток хлынул на бывшего в это время рядом молодого человека. При этом жители дома рассказали в социальных сетях, что вынуждены были длительное время ждать сотрудников управляющей компании.

Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

