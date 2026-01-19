«Металлург» вырвал победу на последних минутах встречи с «Амуром»

Магнитогорский «Металлург» в Хабаровске одолел «Амур» – 4:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , магнитогорцам стоило большого труда, но они сумели продолжить победную серию до восьми матчей.

Открыли счет гости. На 14-й минуте Сергей Толчинский завершил быструю атаку «сталеваров», мощным ударом с кистей отправив шайбу в ворота «Амура» впритирку со штангой – 1:0. И на первый период команды отправились при минимальном преимуществе магнитогорцев.

Но на 24-й минуте хозяева убежали втроем против двух защитников «Магнитки», и Олег Ли сравнял счет – 1:1. А две минуты спустя Ярослав Дыбленко вывел хабаровчан вперед – 2:1.

Теперь уже гостям пришлось догонять. И они сделали это уже в третьем периоде: на 42-й минуте отличился Дерек Барак – 2:2.

Однако на 44-й минуте Олег Ли оформил дубль – 3:2, «Амур» снова впереди.

Лишь на 56-й минуте Руслан Исхаков мощным кистевым броском сравнял счет – 3:3.

А на 59-й минуте Данила Паливко поставил победную точку – 4:3, «Металлург» продолжает победную серию, выигрывая восьмую встречу подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

