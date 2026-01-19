Почти две сотни домов в Челябинске на сутки останутся без водоснабжения

Челябинцам рекомендовали запастись водой заранее.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения будут введены завтра, 20 января, в связи с аварийными работами на водоводе.

С 00:00 до 24:00 будет временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. 1-я Эльтонская, 11, 13, 42, 44, 46, 48;

ул. 2-я Эльтонская, 16а, 18, 20, 22, 22а, 22б, 22в, 23, 24, 24а, 26, 30, 30а, 30б, 32, 34, 36, 40, 40а, 40б, 42, 44, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 51, 53, 52, 54, 56, 57, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 59в, 60, 60а, 61, 61а, 61б, 62, 63, 63а, 63б, 63в, 65, 65а, 67, 69, 73;

ул. Зальцмана, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25ст1, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

ул. Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

ул. ОПМС-42, 1, 2, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8;

ул. Сергея Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29;

ул. Самохина, 190;

ул. Стройгородок, 9;

ул. Трашутина, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25/2, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34ст1, 35, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Тяговая, 1, 12а, 2;

ул. Хохрякова, 21, 22, 28б, 29, 30;

ул. 10-й Лобинский переулок, 1, 2, 3, 3а.

Также без воды останутся дома в частном секторе по улицам Белова и Черничной и переулку Ежевичному.

Кроме того, на улицах 2108 км, Линейная, Стройгородок-2, Самохина, Воробьева, Зудова, Мехколонна, Осенняя, Зимняя и в поселке Развязка может наблюдаться снижение давления в системе водоснабжения.

Жителей настоятельно просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

По всем вопросам можно обратиться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону: 214-00-14.

К социально значимым объектам планируется обеспечить доставке воды автоцистернами.

Челябинск, Виктор Елисеев

