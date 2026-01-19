Челябинцы стали чаще жаловаться на холод в квартирах

Жители Челябинска жалуются на некомфортную температуру в квартирах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», с наступлением холодов на улице горожане начали жаловаться на температуру в помещении.

Однако в компании заверяют: проверки обычно показывают, что в большинстве случаев установленные нормы соблюдены. Например, более чем в половине таких случаев температура в помещениях составляла не менее 25 градусов по Цельсию. При этом государственные стандарты считают нормативной допустимой температурой в квартирах в холодное время года: в жилой комнате 20 градусов по Цельсию, в угловых комнатах – не ниже 22 градусов, на кухне и в санузле – 18 градусов.

Почему же челябинцы жалуются на холод? «Наше ощущение тепла – вещь субъективная, – попытались объяснить энергетики. – Оно сильно зависит от температуры за окном. После осенней слякоти даже +22 градуса в комнате кажутся уютным теплом, а в тридцатиградусный мороз те же +22 могут восприниматься как прохлада. Это нормальная реакция организма на контраст температур. Но в обоих случаях нормативный температурный режим в помещении обеспечивается».

Температура теплоносителя, поступающего в дома, не постоянна. Теплоэнергетики ежедневно регулируют ее, строго по утвержденному графику, заверяют в компании. И чем холоднее на улице, тем горячее вода в трубах. Эта система позволяет гарантированно поддерживать в квартирах ту самую нормативную температуру, какой бы мороз ни был.

Проверить это челябинцам предложили самостоятельно. Причем необходимо придерживаться определенных правил: температуру необходимо замерять в центре самой большой жилой комнаты, на высоте 1 метр от пола, на расстоянии не менее 0,5 метра от окна и наружной стены. При этом окна и двери должны быть плотно закрыты, дополнительные обогреватели – выключены.

Не стоит забывать и о том, что на микроклимат влияет множество факторов, не связанных с работой ТЭЦ: состояние окон и балконных дверей в квартире, утепление стен, наличие межпанельных швов, теплопотери через не утепленный подвал или чердак, состояние общедомовой системы отопления.

«Очевидно, что сквозняки от неплотных окон, дверей, холодные батареи в отдельной квартире или комнате (при нормально работающих «горячих» радиаторах в остальных), свидетельствуют о проблемах внутри дома, а не на внешних сетях теплоснабжения, – отмечают энергетики. – Это все находится в зоне ответственности управляющей организации».

Так что температура внутри помещения зависит не только от параметров теплоносителя на вводе в дом и судить о нарушениях со стороны теплоснабжающей компании до проведения замеров не стоит, считают в компании.

Но если в помещении объективно становится прохладнее, в первую очередь необходимо обратиться в управляющую организацию. Именно она обязана проверить параметры теплоснабжения в доме и устранить возможные причины. В случае если вопрос не решен, следует сообщить о проблеме в теплоснабжающую организацию для контроля ситуации на уровне внешних сетей.

Контакты для обращений потребителей зоны теплоснабжения 01:

телефон единого контактного центра АО «УСТЭК-Челябинск» – 246-40-00;

единый телефон ООО «Уралэнергосбыт» – 22-22-500.

Челябинск, Виктор Елисеев

