Представитель знаменитой в Челябинске хоккейной династии получил срок за поддельный диплом

Экс-директору челябинской хоккейной спортшколы огласили приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал бывшего директора СШОР имени Сергея Макарова виновным в использовании при трудоустройстве поддельного диплома.

Речь идет о Павле Макарове, представителе известной в городе и области хоккейной династии. Он – племянник Сергея Макарова, двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по хоккею, чье имя и носит спортивная школа.

В учреждении он работал с 2021 года. В 2023 был назначен исполняющим обязанности директора. Однако избавиться от приставки не мог, так как не имел образования в области управления, что является обязательным требованием для соискателей этой должности.

В итоге Павел Макаров не придумал ничего лучше, как купить диплом. Летом 2024 года он обратился к преподавателю ООО «Центр профессионального менеджмента «Академия бизнеса» (Саратов), перевел тому 7,5 тысяч рублей и получил диплома о наличии образования по дополнительной профессиональной программе «Управление деятельностью физкультурно-спортивной организации» без фактического прохождения обучения.

После этого, уже 1 августа 2024 года он был на должность директора СШОР.

За использование поддельного диплома суд приговорил южноуральца к 9 месяцам ограничения свободы.

Кстати, директорское кресло он занимал недолго: в феврале 2025 года его задержали за взятку клюшками. Инвентарь стоимостью 200 тысяч рублей он получил от представителя воспитанника спортивной школы за то, чтобы юниора отпустили в другой хоккейный клуб без уплаты денежной компенсации. Клюшки челябинец продал, а деньги забрал себе. После задержания он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Павел Макаров – представитель известной в Челябинске хоккейной династии. Славу ей принесли трое братьев-хоккеистов – Николай, Юрий и Сергей. Самым известным из них стал младший, Сергей, покинувший Челябинск, когда ему было 20 лет. Отыграв за «Трактор» всего два сезона, впоследствии он выступал за московский ЦСКА, пока не уехал в 1989 году за океан выступать в НХЛ.

Старший брат, Николай, был также известным хоккеистом. Большую часть карьеры он провел в «Тракторе». Впоследствии руководил хоккейным клубом «Мечел» и возглавлял Федерацию хоккея Челябинской области. Дети и внуки братьев также отдали дань увлечению хоккеем.

Челябинск, Виктор Елисеев

