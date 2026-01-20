20 января ожидаются следующие события – Челябинск

20.01.2026, вторник

10:00 Челябинск – Занятие по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина)

10:00 Челябинск – «Цифровая грамотность – веление времени»: обучение по работе с компьютером (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00, 16:00 Челябинск – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

14:00 Челябинск – Творческое занятие «Рисуем, лепим» и чтение вслух (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Встреча «Творим и вдохновляемся» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132) (по записи)

16:00 Челябинск – Литературная гостиная «Новый взгляд на классику» к 250-летию со дня рождения Э.Т.А. Гофмана (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:30 Челябинск – Лекторий «Люди. События. Судьбы Южного Урала» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

18:30 Челябинск – Лекция из цикла «История России сквозь призму архитектуры XX в.» в рамках проекта «Уютный исторический клуб в гостях у Публички» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

