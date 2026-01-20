Челябинская полиция изъяла больше 141 тысячи литров нелегального алкоголя

Более 141 тысячи литров незаконной алкогольной продукции изъяли полицейские в Челябинской области в 2025 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в 2025 году число преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, совершенных в крупном и особо крупном размере, возросло на 40%. Раскрываемость составила 78%, а сумма возмещенного материального ущерба превысила 70 миллионов рублей.

За 12 месяцев полицейские провели более 5,2 тысячи проверок субъектов предпринимательской деятельности. Из нелегального оборота изъято свыше 141 тысячи литров спиртосодержащей и алкогольной продукции.

В силовом ведомстве напомнили, что проверить легальность алкогольного напитка по штрих-коду или акцизной марке можно с помощью мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко», разработанного Росалкогольрегулированием.

ГУ МВД России по Челябинской области призывает южноуральцев сообщать обо всех известных фактах продажи немаркированной или фальсифицированной алкогольной продукции по телефону 102 или в ближайший отдел полиции.

Челябинск

