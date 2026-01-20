Глава СКР взял на контроль расследование гибели южноуральского школьника от удара током

Руководство Следственного комитета взяло на контроль расследование гибели 12-летнего подростка в Карталинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла летом 2024 года в поселке Центральном Карталинского района.

В июле 2024 года 12-летний мальчик, прикоснувшись со стеной квартиры в жилом доме, получил электротравму. Подросток скончался на месте.

В Информационный центр СК России обратилась мать школьницы. Женщина заявила, что не согласна с ходом установления обстоятельств смерти ее сына. По словам матери, что собственник жилого помещения и соседи, зная о проблеме, не сообщали о ней в компетентные органы.

В СУ СК России по Челябинской области после трагедии возбудили уголовное дело. Но женщины считает, что его расследование затягивают.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

На помним, похожая трагедия минувшей осенью произошла в Челябинске. Школьник получил удар током, когда в момент разговора дотронулся до батареи отопления. Разряд был настолько сильным, что спасти подростка не смогли. По одной из версий, трагедия произошла из-за сломанной зарядки. Но некоторые жители винят в трагедии строителей, сдавших дом сдали с большим количеством недоделок.

Челябинск

