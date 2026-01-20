Вместо праздника – картинки на столбах. Чиновники объяснили, почему оставили еманжелинцев без ледового городка

Праздничное настроение еманжелинцам пришлось искать в гостях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , жители Еманжелинского округа в этом году впервые за долгие годы остались без ледового городка. На это они пожаловались в социальных сетях.

«Раньше в Еманжелинске какой городок хороший был и горки, было, куда с детьми зимой сходить покататься, и дети были счастливы. А сейчас катаются на непонятных кучах», – посетовали еманжелинцы.

По мнению южноуральцев, большую часть средств на подготовку к Новому году местные власти могли потратить на приобретение искусственной елки, впервые заменившей устанавливавшиеся ранее натуральные деревья.

Так или иначе, все новогодние каникулы о празднике на главной площади Еманжелинска напоминали лишь два плаката с изображениями Деда Мороза и Снегурочки, повешенные на столбах. Для детей даже не сделали горку. В итоге родителям с чадами в поисках новогоднего настроения пришлось ехать в другие муниципалитеты.

В администрации Еманжелинского округа попытались оправдаться. «В связи с теплыми погодными условиями, сложившимися в декабре 2025 года, лед на водоемах Еманжелинского округа имел недостаточную толщину и прочность, что исключало возможность возведения ледяных фигур и конструкций, – цитирует ЕАН ответ представителей окружных властей. – В этом году для создания новогодней атмосферы была приобретена дополнительная иллюминация, установлены баннеры Деда Мороза и Снегурочки, приобретена и установлена новая большая искусственная ель, использование которой планируется в дальнейшем». Кроме того, в поселках округа установили натуральные деревья.

Что касается горки, то она на месте ледового городка, пусть с опозданием, но появилась. Правда, пока только средних размеров. К следующему новому году в округе, возможно, появится большая сертифицированная горка. Правда, пока власти обещают лишь рассмотреть вопрос о возможности ее приобретения и установки.

Челябинск, Виктор Елисеев

