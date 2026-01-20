На Южном Урале замерла инфляция

Цены на товары и услуги в Челябинской области в декабре почти не изменились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , индекс потребительских цен на все товары и услуги по Челябинской области в декабре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,03%. Об этом сообщили в Челябинскстате.

За месяц цены на продовольственные товары даже снизились на 0,01%, а на услуги – на 0,11%. Зато подорожали непродовольственные товары, прибавив 0,2%.

По сравнению с декабрем 2024 года индекс потребительских цен изменился в декабре 2025-го на 4,95%. Наибольший рост показали услуги, подорожав на 8,91%.

Стоимость продовольствия выросла на 4,35/%. Непродовольственные товары за год прибавили в цене 2,56%.

Автомобильный бензин в декабре 2025 года подешевел по сравнению с ноябрем на 0,79%, за год – на 10,57%.

Челябинск, Виктор Елисеев

