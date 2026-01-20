В 2025 году выросло число южноуральцев, пострадавших на железной дороге

На ЮУЖД заявили об увеличении ЧП с пострадавшими от наезда поезда или удара током людьми на инфраструктуре компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, в 2025 году от наезда подвижного состава и поражения электрическим током в Челябинской области пострадали 16 человек. 8 из них погибли. Это больше, чем в 2024 году, когда по тем же причинам было травмировано 15 человек. 10 из них спасти не удалось.

Всего на Южно-Уральской магистрали в 2025 году пострадали 45 человек (из них 32 – смертельно). Несчастные случаи произошли в Челябинской, Оренбургской, Курганской областях и в Северо-Казахстанской области Казахстана. В 2024 году травмы получили 39 человек, 27 из них погибли.

«Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход железнодорожных путей в не установленных местах», – заявили представители компании.

Особую тревогу железнодорожников вызывают несчастные случаи с подростками на объектах инфраструктуры ЮУЖД. В Челябинской области от наезда подвижного состава и поражения электротоком пострадали 2 несовершеннолетних.

Челябинск, Виктор Елисеев

