На Челябинскую область вновь обрушатся 30-градусные морозы

Температура на Южном Урале снизится до -37 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, сильные морозы ожидаются на территории региона 21-25 января.

По данным Челябинского гидрометцентра, уже предстоящей ночью температура атмосферного воздуха ожидается в пределах 20-25 градусов ниже ноля, при прояснении она может опускаться до -29 градусов по Цельсию. Днем среды, 21 января, ожидается -16, -21 градус, в низинах до -24 градусов, на крайнем западе – до 24 градусов ниже ноля. При этом порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

В ночь на четверг, 22 января, столбик термометра опустится до 30-35 градусов мороза, на юге и крайнем западе до -25 градусов. Днем синоптики обещают -23, -28 градусов, на крайнем западе – до 18 градусов ниже ноля.

В пятницу ночью будет еще холоднее – 32-37 градусов мороза, на юге и крайнем западе до -27. В низинах 31 градус ниже ноля ожидается и днем, на большей части Челябинской области будет -21, -26 градусов, на крайнем западе – 16 градусов ниже ноля.

В Челябинске завтра ночью синоптики обещают -22, -24 градуса по Цельсию. Днем окажется не намного теплее – 19-21 градус ниже ноля. В ночь на четверг, 22 января, морозы доберутся и до столицы Южного Урала – столбик термометра опустится в район 30-32 градусов ниже ноля. Днем ожидается -25, -27 градусов. В пятницу ночью похолодает до 33-35 градусов мороза, днем температура смягчится до 23-25 градусов ниже ноля.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube