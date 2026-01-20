российское информационное агентство 18+

Вторник, 20 января 2026, 13:46 мск

В центре Челябинска трамвай сбил пенсионера

76-летний челябинец пострадал от наезда трамвая в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла сегодня, 20 января, в 11:25 около дома №33 по улице Орджоникидзе, в районе остановки «ДК Железнодорожников».

По предварительным данным, 27-летний водитель трамвая сбил 76-летнего пенсионера, пересекавшего трамвайные пути по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пожилой челябинец получил телесные повреждения. ГАИ устанавливает все обстоятельства произошедшего.

