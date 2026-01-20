В Челябинске стартовал процесс над бандой, наладившей торговлю картами для левых переводов и обналички

18 южноуральцев, обеспечивавших банковскими картами желающих вывести деньги или обналичить незаконные доходы, предстали перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Челябинске начался суд над группировкой, при содействии которой были незаконно переведены и обналичены сотни миллионов рублей.

18 фигурантов обвиняются в неправомерном обороте средств платежей, подделке документов, легализации и мошенничестве, совершенных в составе преступного сообщества.

По версии следствия, молодчики представляли в офисы крупнейших российских кредитных организаций фиктивные документы (сканы паспортов, например, покупали задешево у ищущих легкую подработку) и оформляли банковские карты. «Пластик» продавали в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Башкирии. Покупатели использовали карты для вывода и обналичивания денег, полученных преступным путем.

Стоимость криминального товара варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей. Всего участниками удалось продать не менее 750 банковских карт. Через них прошло более 730 миллионов рублей.

На полученные деньги предполагаемый организатор схемы приобрел две квартиры, дом с земельным участком и два автомобиля премиум-класса. 17 его соучастников до настоящего времени заверяют, что ничего не знали об афере, считая, что работают в курьерской службе.

В ходе следствия выявлено более 900 эпизодов противоправной деятельности, которые соединены в одно производство.

Для обеспечения гражданского иска и возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube