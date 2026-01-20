В Челябинске пройдет боксерский бой за титул чемпиона мира

В Челябинске на арене «Трактор» пройдет большой турнир по боксу от RCC Boxing Promotions – в ходе него будет разыгран пояс временного чемпиона мира по версии WBA в категории до 59 кг. Один из претендентов на него – российский боксер, представитель RCC Boxing Promotions, Эльнур Самедов, который возглавляет мировой рейтинг WBA. Соперником его станет Джон Гутьеррес из Колумбии.

Напомним, полноценным чемпионом сейчас является обидчик Альберта Батыргазиева, британец Джеймс Диккенс. Победитель этой пары с большой вероятностью сразится именно с Джеймсом уже в следующем бою.

Также в карде события пройдут бои спортсменов из Челябинска и Миасса.

Челябинск, Елена Сычева

