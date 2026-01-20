В челябинской школе неделю насиловали третьеклассника

Главу Следственного комитета России попросили подключиться к расследованию уголовного дела о надругательстве над ребенком в школе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , за помощью к главе СКР обратилась мать ребенка, учащегося в третьем классе.

По словам челябинки, жуткая история произошла в сентябре прошлого года в одной из школ Челябинска. Трое одноклассников ополчились на ее сына: издевались, буллили, отводили на перемене в туалет, где он подвергался сексуальному насилию. Это продолжалось пять дней.

О том, что что-то происходит, взрослые начали догадываться, когда мальчик замкнулся, стал получать двойки даже по предметам, с которыми раньше у него проблем не было.

Конфликт заметила классный руководитель, рассказав о нем матери, пишет 31 канал. Лишь после трех дней расспросов школьник рассказал женщине, что произошло.

Челябинка просила руководство школы оградить сына от обидчиков. Но их лишь перевели в другой корпус, заявив, что исключить из образовательного учреждения не могут.

Женщина обратилась в министерство просвещения России, к детскому омбудсмену Челябинской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Челябинка попросила руководителю Следственного комитета РФ с просьбой подключиться к расследованию.

